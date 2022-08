Conte a LaStampa it | “Nessun listino di fedelissimi | ridurremo l’orario a parità di salario Rischio di rabbia sociale se aboliscono il reddito di cittadinanza”

sbonaccini : Mia intervista ieri a @bravimabasta @LaStampa Enrico e il Pd, Calenda e Renzi, Conte e il M5s, la destra sovranis… - Giancar70336148 : RT @Virus1979C: “Abrogare un sistema di protezione sociale come il Reddito di cittadinanza sarebbe una follia, esploderebbe la rabbia e ne… - nuova_venezia : Conte a - CorriereAlpi : Conte a - mattinodipadova : Conte a -

La Stampa

... saranno questi i temi che il direttore de La Stampa Massimo Giannini affronta e discute con il leader dei 5Stelle, Giuseppenella trasmissione "30 minuti al Massimo" sul sito de.it.... Giuseppenella trasmissione "30 minuti al Massimo" on line alle ore 18 sul sito de.it. LaStampa.it: il direttore de La Stampa Massimo Giannini intervista Giuseppe Conte (ore 18.00) Andate a leggere la mail, fate un giro sul portale nazionale del Movimento 5 stelle. Sì, oggi, nel momento in cui la comunità del Movimento 5 stelle è chiamata al voto delle… Leggi ...ROMA (ITALPRESS) - "Non è questione di fedelissimi: ho proposto questo listino ristretto, una piccola squadra di 15 persone" che "possono contribuire a re ...