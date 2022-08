VIDEO – Conte e Tuchel la lite continua sui social: “Fortunatamente non ti ho visto farlo!” (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo lo scontro acceso di ieri tra Tuchel e Antonio Conte al termine della partita tra Chelsea e Tottenham, la lite tra i due allenatori si è spostata sui canali social. Il motivo della discussione è stata l’esultanza del tecnico italiano al momento del pareggio del Tottenham sull’1-1 ritenuta eccessiva da parte dell’avversario: il derby si è concluso poi sul risultato finale di 2-2. I diverbi sono continuati nel corso della partita con esultanze reciproche: sul 2-1 per il Chelsea, infatti, è stato l’allenatore dei Blues ad esultare verso l’avversario. La lite è degenerata poi al termine del match, quando al momento dei saluti Tuchel si aspettava delle scuse da Conte mai arrivate. I due allenatori sono poi stati dovuti divedere dai rispettivi staff ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 15 agosto 2022) Dopo lo scontro acceso di ieri trae Antonioal termine della partita tra Chelsea e Tottenham, latra i due allenatori si è spostata sui canali. Il motivo della discussione è stata l’esultanza del tecnico italiano al momento del pareggio del Tottenham sull’1-1 ritenuta eccessiva da parte dell’avversario: il derby si è concluso poi sul risultato finale di 2-2. I diverbi sonoti nel corso della partita con esultanze reciproche: sul 2-1 per il Chelsea, infatti, è stato l’allenatore dei Blues ad esultare verso l’avversario. Laè degenerata poi al termine del match, quando al momento dei salutisi aspettava delle scuse damai arrivate. I due allenatori sono poi stati dovuti divedere dai rispettivi staff ...

