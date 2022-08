Verona Napoli, cori razzisti per Osimhen (Di lunedì 15 agosto 2022) Brutto episodio durante Verona Napoli: dai tifosi scaligeri sono arrivati cori e fischi razzisti nei confronti di Osimhen Non c’è pace per Victor Osimhen, vittima di cori razzisti anche nella prima giornata del nuovo campionato. Gli ululati si sono chiaramente sentiti dopo la rete dell’attaccante nigeriano e sarebbero arrivati non solo dalla curva più accesa ma anche dalle tribune del Bentegodi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 agosto 2022) Brutto episodio durante: dai tifosi scaligeri sono arrivatie fischinei confronti diNon c’è pace per Victor, vittima dianche nella prima giornata del nuovo campionato. Gli ululati si sono chiaramente sentiti dopo la rete dell’attaccante nigeriano e sarebbero arrivati non solo dalla curva più accesa ma anche dalle tribune del Bentegodi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

