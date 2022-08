Tuffi, chi sono Jodoin Di Maria, Pellacani, Larsen e Timbretti Gugiu: un’Italia giovane, di talento e multietnica (Di lunedì 15 agosto 2022) Un tuffo nella storia! L’Italia ha conquistato la sua prima medaglia d’oro nel Team Event agli Europei. Non poteva iniziare al meglio la rassegna continentale a Roma per la squadra azzurra, con il quartetto composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin Di Maria, Eduard Timbretti Gugiu ed Andreas Sargent Larsen che ha saputo laurearsi Campione d’Europa al termine di una prestazione di ottimo livello. L’Italia era la squadra da battere, anche perchè lo scorso anno era arrivato un argento alle spalle della Russia (assente al Foro Italico), ma c’era sempre l’incognita della pressione del dover vincere e del farlo poi in casa davanti ai propri tifosi. Gli azzurri sono stati protagonisti di una gara molto solida, senza particolare sbavature e che ha portato l’Italia a sfondare ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Un tuffo nella storia! L’Italia ha conquistato la sua prima medaglia d’oro nel Team Event agli Europei. Non poteva iniziare al meglio la rassegna continentale a Roma per la squadra azzurra, con il quartetto composto da Chiara, SarahDi, Eduarded Andreas Sargentche ha saputo laurearsi Campione d’Europa al termine di una prestazione di ottimo livello. L’Italia era la squadra da battere, anche perchè lo scorso anno era arrivato un argento alle spalle della Russia (assente al Foro Italico), ma c’era sempre l’incognita della pressione del dover vincere e del farlo poi in casa davanti ai propri tifosi. Gli azzurristati protagonisti di una gara molto solida, senza particolare sbavature e che ha portato l’Italia a sfondare ...

misscharmy : RT @Cinzia_S87: Bello quest'ORO ?? del team tuffi CHE NON ABBIAMO visto @RaiSport @RaiDue @RaiPlay 1 2 3 e chi più ne ha più ne metta #roma… - Cinzia_S87 : Bello quest'ORO ?? del team tuffi CHE NON ABBIAMO visto @RaiSport @RaiDue @RaiPlay 1 2 3 e chi più ne ha più ne mett… - ematr_86 : #LenRoma2022 #RaiSport si perde altro oro Azzurro nei tuffi Team Event, il medagliere complessivo non è in dubbio s… - lacittanews : Condividi su C’è chi ha paura di tuoni, fulmini e temporali e chi, per indole, li adora e arriva a scher… - Massimi55490263 : @ilciccio67 Ma di chi parla del Barella calciatore o del Barella campione di tuffi? Come tuffatore vale anche più di 130 milioni! ???????????? -