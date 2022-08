Rai | Anzaldi presenta un esposto all' Agcom | ' Squilibrio in favore dei partiti di destra'

ItaliaViva : .@Michele_Anzaldi scrive ad AgCom: 'Tg Rai censurano #TerzoPolo. Alla #Destra spazi multipli' - ItaliaViva : .@Michele_Anzaldi: 'Il direttore del Tg2 Sangiuliano candidato con Fratelli d'Italia? La Rai intervenga' - FrancescoDoron5 : @Michele_Anzaldi @ItaliaViva la paura fa 90 chi teme fa sempre il coniglio la rai oramai e un agglomerato di gente… - afgianas : RT @ItaliaViva: .@Michele_Anzaldi scrive ad AgCom: 'Tg Rai censurano #TerzoPolo. Alla #Destra spazi multipli' - BomprezziMarco : RT @ItaliaViva: .@Michele_Anzaldi scrive ad AgCom: 'Tg Rai censurano #TerzoPolo. Alla #Destra spazi multipli' -

È quanto scrive il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele, in una lettera - esposto inviata via pec al presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, e ai ...È quanto scrive il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza, Michele, in una lettera - esposto inviata via pec al presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, e ai ...È quanto scrive il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in una lettera-esposto inviata via pec al presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella ...Ora che Giorgia Meloni ed Enrico Letta hanno svelato i propri programmi elettorali, Carlo Calenda ricomincia da Mario Draghi. Dalla sua agenda. «Ma destra e sinistra si ricordano che esiste ...