Napoleone Bonaparte: sulla morte il mistero di un avvelenamento (Di lunedì 15 agosto 2022) Napoleone Bonaparte è uno dei personaggi storici più celebri e discussi di sempre. Per alcuni è un idolo, un modello, un esempio di tattica militare e ambizione. Per altri, invece, rappresenta l’arroganza del potere e in molti preferiscono guardare alla sua carriera come ad una parabola discendente. Di certo il generale francese è riuscito a segnare un’epoca, sulla scia dei suoi grandi modelli: Alessandro Magno e Giulio Cesare. Si tratta di modelli che – stando alle ultime scoperte – potrebbe aver seguito anche nella morte. Tutti ricordano di quel 5 maggio, che poi Manzoni ha esaltato in modo magistrale, ma le cause del decesso dell’imperatore dei francesi è un giallo irrisolto. L’esilio di Napoleone sull’isola di Sant’Elena, infatti, era iniziato il 15 ottobre del 1815. Ai tempi era relativamente ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 15 agosto 2022)è uno dei personaggi storici più celebri e discussi di sempre. Per alcuni è un idolo, un modello, un esempio di tattica militare e ambizione. Per altri, invece, rappresenta l’arroganza del potere e in molti preferiscono guardare alla sua carriera come ad una parabola discendente. Di certo il generale francese è riuscito a segnare un’epoca,scia dei suoi grandi modelli: Alessandro Magno e Giulio Cesare. Si tratta di modelli che – stando alle ultime scoperte – potrebbe aver seguito anche nella. Tutti ricordano di quel 5 maggio, che poi Manzoni ha esaltato in modo magistrale, ma le cause del decesso dell’imperatore dei francesi è un giallo irrisolto. L’esilio disull’isola di Sant’Elena, infatti, era iniziato il 15 ottobre del 1815. Ai tempi era relativamente ...

stefi_bert : RT @IveserVenezia: “Ci sono due modi per far muovere gli uomini: l'interesse e la paura” Il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, nasce Napoleone Bon… - DAXdB : RT @IveserVenezia: “Ci sono due modi per far muovere gli uomini: l'interesse e la paura” Il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, nasce Napoleone Bon… - waveofsorrow : RT @IveserVenezia: “Ci sono due modi per far muovere gli uomini: l'interesse e la paura” Il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, nasce Napoleone Bon… - Rik3080 : RT @IveserVenezia: “Ci sono due modi per far muovere gli uomini: l'interesse e la paura” Il 15 agosto 1769, ad Ajaccio, nasce Napoleone Bon… - mariobianchi18 : Il #15agosto 1769 nasceva #Napoleone Bonaparte. Aveva mezzi e capacità per conquistare l'Europa ma fece un paio di… -