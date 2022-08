Motocross | GP Francia 2022 | programma MXGP e MX2 | orari | tv | streaming

(Di lunedì 15 agosto 2022) Nemmeno il tempo di riprendersi dopo un’emozionante weekend diin Finlandia, ci si inizia subito a proiettare verso il prossimo appuntamento del Mondiale per lae per la MX2: in questo weekend è ininfatti subito un altro Gran Premio, in. Già lo scorso 5 giugno i piloti dellasono stati protagonisti in, per l’omonimo GP in quel di Ernée; questa volta,e MX2 saranno di scena a St. Jean d’Angely presso il circuito di Puy de Poursay per il Gran Premio di Charente Maritime. Nellail titolo è stato aritmeticamente conquistato con merito da Tim Gajser, mentre nella MX2 è ancora tutto da decidere, il che rende ancor più interessante il Gran Premio che si concluderà domenica 21 agosto con le consuete ...

