LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Martinenghi e Cerasuolo avanti nei 50 rana. Bene Razzetti e Di Pietro. Burdisso out (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI Nuoto MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Nuoto IN CORSIA 10.47: Se ne va Romanchuk ai 1200. L’ucraino cambia passo e stacca Paltrinieri che è secondo, Joly terzo 10.44: Ai 900 Paltrinieri, Romanchuk, Joly che si avvicina 10.41: Sempre Paltrinieri, Romanchuk, Joly ai 600, ritmo che si alza per i primi 10.38: Paltrinieri, Romanchuk, Joly ai 300 10.32: Sprint vincente di Domenico Acerenza che vince con 15’04?52, secondo posto per il tedesco Wellbrock con 15’06?18, De >Tullio chiude terzo con 15’06?87 ma la qualificazione è ovviamente compromessa perchè adesso c’è Paltrinieri nella seconda e ultima batteria 10.29: Wellbrock, ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 10.47: Se ne va Romanchuk ai 1200. L’ucraino cambia passo e stacca Paltrinieri che è secondo, Joly terzo 10.44: Ai 900 Paltrinieri, Romanchuk, Joly che si avvicina 10.41: Sempre Paltrinieri, Romanchuk, Joly ai 600, ritmo che si alza per i primi 10.38: Paltrinieri, Romanchuk, Joly ai 300 10.32: Sprint vincente di Domenico Acerenza che vince con 15’04?52, secondo posto per il tedesco Wellbrock con 15’06?18, De >Tullio chiude terzo con 15’06?87 ma la qualificazione è ovviamente compromessa perchè adesso c’è Paltrinieri nella seconda e ultima batteria 10.29: Wellbrock, ...

RaiNews : L'Italia sul trono d'Europa nella 4x100 stile libero: Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel F… - Nuotomania : DA OASPORT - #Atletica #Ciclismo #LiveSport #Nuoto #Nuotoartistico LIVE Europei 2022, liveblog 15 agosto in DIRETTA… - News24_it : LIVE Nuoto, Europei 2022 in DIRETTA: Martinenghi e Cerasuolo avanti nei 50 rana, Di Pietro a un passo dal record ne… - zazoomblog : LIVE Nuoto artistico Europei 2022 in DIRETTA: si inizia con la finale del duo tecnico femminile - #Nuoto… - falconhamada_90 : RT @SkySport: Europei di nuoto, inizia la quinta giornata: segui il LIVE su Sky Sport Uno #SkySport #Nuoto -