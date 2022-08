LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | Martina Carraro d’argento nei 200 rana! Record italiano per Di Pietro nei 50 sl

Leggi su oasport

(Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE DEGLIDIIN CORSIA 19.15: C’è Francesca Fresia al via nella seconda semifinale dei 200 misti. Al via Delcommune (Bel), Vogelmann (Ger), Ugolkova (Sui), Gorbenko (Isr), Hosszu (Hun), Kreundl (Aut), Belmonte Garcia (Esp), Fresia (Ita) 19.14: Terzo posto per Sara Franceschi con il tempo di 2’12?76. Oro per la britannica Shanahan con 2’11?84, seconda l’olandese Steenbergen con 2’12?31 19.11: C’è Sara Franceschi al via della prima semifinale dei 200 misti donne. Le protagoniste: Colbert (Gbr), Sebestyen (Hun), Shanahan (Gbr), Franceschi (Ita), Horska (Cze), Nystrand (Swe), Vazquez Ruiz ...