Klopp | ' De Ligt al Bayern? È più facile vincere lì che alla Juventus'

(Di lunedì 15 agosto 2022) Schietto e mai banale nelle analisi, come al solito senza parole di circostanza. La trasparenza di Jurgensi nota subito anche nell'intervista che ha rilasciato a Kicker , in cui ha affrontato ...

La trasparenza di Jurgensi nota subito anche nell'intervista che ha rilasciato a Kicker , in ... Dee Gravenberch: "Non bisogna sottovalutare l'attrattiva del Bayern. Lì la probabilità di ...... Chiesa deve recuperare, Vlahovic fatica, dietro sono andati via Dee Chiellini e non penso ... Conte con il Tottenham può mettere i bastoni fra le ruote a Guardiola e" Non penso. Conte è ... Klopp avverte il Real Madrid: “Al top è difficile giocare contro di noi”