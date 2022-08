Elezioni, Calenda: “Errore fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia” (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – “Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È tuttavia un grave Errore tenere il simbolo di un partito fascista come l’Msi nel simbolo. È chiaro che Meloni non ha dimestichezza con le relazioni internazionali. All’estero l’ostentata matrice missina di Fratelli d’Italia renderà impossibile avere normali relazioni con i partner internazionali. Il rischio non è il fascismo in Italia, ma l’isolamento. Un dramma per un Paese che vive di Made in Italy e di sostegno finanziario Ue”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda (foto). L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 15 agosto 2022) ROMA – “Ho riconosciuto, unico avversario, a Giorgia Meloni la nettezza delle sue affermazioni sul ripudio del fascismo. È tuttavia un gravetenere ildi un partito fascista come l’Msi nel. È chiaro che Meloni non ha dimestichezza con le relazioni internazionali. All’estero l’ostentata matrice missina direnderà impossibile avere normali relazioni con i partner internazionali. Il rischio non è il fascismo in Italia, ma l’isolamento. Un dramma per un Paese che vive di Made in Italy e di sostegno finanziario Ue”. E’ quanto scrive sul suo account Twitter il leader di Azione, Carlo(foto). L'articolo L'Opinionista.

Corriere : Calenda: «Chiunque vinca non durerà più di 6 mesi. Servirà una coalizione dei partiti responsabili» - Adnkronos : #Elezioni2022, #Calenda: 'Chiunque vinca non durerà più di 6 mesi, servirà coalizione'. - sandrogozi : 2/2 Senz’altro la terza è quella delle prossime elezioni europee. La priorità? La costruzione di un’Europa potente… - MariaAversano1 : RT @ErmannoKilgore: Vogliono continuare a prendere stipendi da favola e fare governi tecnici votare #Conte indispensabile #iovotom5sconCont… - CristinaMolendi : Quando si va all’estremo, che sia sinistra o destra, non va mai bene. Abbiamo attualmente questa polarizzazione che… -