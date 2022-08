Di Maria segna, ispira e si fa male, Vlahovic ne fa due: la Juve batte il Sassuolo 3-0, ma ansia per il Fideo (Di lunedì 15 agosto 2022) La Juve di Max Allegri non tradisce le attese e risponde alle altre grandi battendo il Sassuolo con il risultato di 3-0: a segno Di Maria, prima... Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Ladi Max Allegri non tradisce le attese e risponde alle altre grandindo ilcon il risultato di 3-0: a segno Di, prima...

gippu1 : Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - nonsonoioseitu : RT @gippu1: Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - tuttonapoli : Juventus, Di Maria segna e dà spettacolo ma poi si fa male: infortunio muscolare - giorgioghiffo : RT @gippu1: Assunto in estate, Di Maria segna il primo gol con la #Juventus nel giorno dell'Assunzione di Maria #JuventusSassuolo - PSGRelay : RT @sportli26181512: Di Maria segna, Paredes esulta: 'Claro Angelll!': Il centrocampista del #Psg, oggetto del desiderio della Juve sul mer… -