Atletica, Europei 2022: Roberta Bruni in finale nel salto con l’asta, eliminata Elisa Molinarolo (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi, lunedì 15 agosto, nel corso della quinta giornata di gare per quel che concerne gli European Championships 2022, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, sono scattati gli Europei di Atletica leggera: nella sessione mattutina l’Italia registra il passaggio di Roberta Bruni in finale nel salto con l’asta femminile, mentre viene eliminata Elisa Molinarolo. Roberta Bruni, dopo aver passato la misura iniziale di 4.10, rischia grosso alla misura d’ingresso di 4.25, superata al terzo ed ultimo tentativo. Scampato il pericolo, l’azzurra scavalca alla prima prova 4.40, infine mette in cassaforte il passaggio del turno superando 4.50 al secondo tentativo: sesto posto ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) Oggi, lunedì 15 agosto, nel corso della quinta giornata di gare per quel che concerne gli European Championships, previsti a Monaco di Baviera, in Germania, sono scattati glidileggera: nella sessione mattutina l’Italia registra il passaggio diinnelconfemminile, mentre viene, dopo aver passato la misura iniziale di 4.10, rischia grosso alla misura d’ingresso di 4.25, superata al terzo ed ultimo tentativo. Scampato il pericolo, l’azzurra scavalca alla prima prova 4.40, infine mette in cassaforte il passaggio del turno superando 4.50 al secondo tentativo: sesto posto ...

