Tutti i partiti in lista: come una gelateria dai 100 gusti (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 81 fino ad ora i simboli presentati al Viminale per le elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi diversi hanno usato, loghi e nomi stravaganti che non sono passati inosservati. A sfilare nel vero senso della parola tra i primi depositari dei simboli politici Giuseppe Cirillo, alias Dr Seduction, insieme a una ragazza vestita da sposa con in mano un cartello con scritto: “Oggi sposiamo la follia”. Cirillo era già presente in alcune tornate elettorali amministrative con il Partito delle Buone Maniere e alle politiche partecipa con il “Partito della Follia”. Nel contrassegno c’è lui abbracciato ad una sirena. A seguire è stato depositato il simbolo del Sacro Romano Impero cattolico e pacifista, fondato dall’avvocato Mirella Cece. Nel logo c’è una croce con appese due bilance ed il volto dell’avvocato ripetuto più volte sullo sfondo. Il partito “Free” invece ha scelto il ... Leggi su panorama (Di domenica 14 agosto 2022) Sono 81 fino ad ora i simboli presentati al Viminale per le elezioni politiche del 25 settembre. Tra questi diversi hanno usato, loghi e nomi stravaganti che non sono passati inosservati. A sfilare nel vero senso della parola tra i primi depositari dei simboli politici Giuseppe Cirillo, alias Dr Seduction, insieme a una ragazza vestita da sposa con in mano un cartello con scritto: “Oggi sposiamo la follia”. Cirillo era già presente in alcune tornate elettorali amministrative con il Partito delle Buone Maniere e alle politiche partecipa con il “Partito della Follia”. Nel contrassegno c’è lui abbracciato ad una sirena. A seguire è stato depositato il simbolo del Sacro Romano Impero cattolico e pacifista, fondato dall’avvocato Mirella Cece. Nel logo c’è una croce con appese due bilance ed il volto dell’avvocato ripetuto più volte sullo sfondo. Il partito “Free” invece ha scelto il ...

fattoquotidiano : È ufficiale L’ex presidente del Senato, alla sbarra nel processo Montante, sarà il candidato post-Musumeci: vincono… - rafbarberio : I partiti, tutti, dovrebbero vergognarsi per il modo semplicistico, sloganistico, titolistico con cui indicano i pr… - Mov5Stelle : L'esperienza maturata in politica non deve tradursi in una poltrona occupata a vita. Questo va evitato. Se anche gl… - marino29b : RT @solepiatti: Ma gli altri partiti #CDX #CSX in tutti questi anni al Governo cosa hanno fatto? Ecco perchè #iovotoConte - Lorellastelle : RT @solepiatti: Ma gli altri partiti #CDX #CSX in tutti questi anni al Governo cosa hanno fatto? Ecco perchè #iovotoConte -