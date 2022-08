Torino, Cairo ci prova per Ilic e Nandez: le ultime (Di domenica 14 agosto 2022) Il Torino dopo la vittoria di ieri con il Monza pensa anche al mercato: il futuro di Lukic è da scrivere, in alternativa Cairo ha già gli obiettivi In casa Torino tiene banco la situazione di Lukic. Da capitano a partente, il passo è stato breve anzi brevissimo. Il retroscena sulla diatriba del contratto e le prove di pace, lasciano spazi a dubbi e il Torino non vuole farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Cairo si starebbe muovendo per le alternative al serbo che piace a Roma e Napoli. La prima idea è quella di Ilic, su cui c’è la Lazio, già allenato da Juric a Verona. La seconda idea è quella di Nandez, potrebbero riaprirsi i colloqui con Giulini e il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 agosto 2022) Ildopo la vittoria di ieri con il Monza pensa anche al mercato: il futuro di Lukic è da scrivere, in alternativaha già gli obiettivi In casatiene banco la situazione di Lukic. Da capitano a partente, il passo è stato breve anzi brevissimo. Il retroscena sulla diatriba del contratto e le prove di pace, lasciano spazi a dubbi e ilnon vuole farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da Tuttosport,si starebbe muovendo per le alternative al serbo che piace a Roma e Napoli. La prima idea è quella di, su cui c’è la Lazio, già allenato da Juric a Verona. La seconda idea è quella di, potrebbero riaprirsi i colloqui con Giulini e il Cagliari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - TuttoMercatoWeb : ?? 'Cosa compra coi soldi di #Bremer? Novella 2000?': tifoso del #Torino stuzzica #Cairo - JuventusFCYouth : #Under19 | Finale 3° posto Torneo Mamma e Papà Cairo - Juventus vs Torino 3-1. In rete Yildiz, Mbangula e Anghele' ?? Bravi ragazzi! ?? - CalcioNews24 : #Ilic e #Nandez i due nomi di #Cairo per sostituire l'eventuale partenza di #Lukic ?? - biancoraffaele : Con una squadretta incompleta, #Juric sta dimostrando tutte le sue qualità. Spetta a #cairo e #vagnati accontentarl… -