Paredes | Galtier apre alla cessione del centrocampista

(Di domenica 14 agosto 2022) Il tecnico del PSG,di: «Ha richieste, vuole giocare ma ha uno stato d’animo tranquillo» Il tecnico del PSGha fatto il punto sul futuro di Leandro, ilargentino che piaceJuve per sostituire Rabiot. Di seguito le sue parole.– «La situazione diè molto diversa da quella di Mauro Icardi. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da quifine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d’animo tranquillo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

