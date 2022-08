Pamela Prati, il dolore per la morte del nipote Alessio: “Il vuoto che ho nel cuore è lacerante” (Di domenica 14 agosto 2022) È passato ormai quasi un mese dalla morte di suo nipote Alessio, stroncato a 40 anni da un cancro, ma il dolore per la sua scomparsa è più pungente che mai. A lui Pamela Prati ha voluto dedicare la sua nuova canzone Sale del Sud e, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha confidato le difficoltà di affrontare il lutto. “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella – ha detto la showgirl -. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola”. La scomparsa prematura di Alessio, è l’ennesima tragedia familiare per Pamela Prati, che ha già perso la madre e la sorella Francesca: “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce. Il vuoto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) È passato ormai quasi un mese dalladi suo, stroncato a 40 anni da un cancro, ma ilper la sua scomparsa è più pungente che mai. A luiha voluto dedicare la sua nuova canzone Sale del Sud e, in un’intervista al settimanale Nuovo, ha confidato le difficoltà di affrontare il lutto. “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella – ha detto la showgirl -. È un modo per dividere il suocon me, lei non può sopportarlo tutto da sola”. La scomparsa prematura di, è l’ennesima tragedia familiare per, che ha già perso la madre e la sorella Francesca: “A parlare di loro mi si spezza ancora la voce. Il...

FQMagazineit : Pamela Prati, il dolore per la morte del nipote Alessio: “Il vuoto che ho nel cuore è lacerante” - infoitcultura : Pamela Prati, tutti in lacrime per la showgirl: 'Siamo devastati' -