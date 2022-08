Milly Carlucci pesca nelle soap, vuole conquistare le donne: in pista attori rubacuori (Di domenica 14 agosto 2022) La conduttrice di Ballando con le Stelle vuole portare in scena attori rubacuori: il suo intento è pescare papabili concorrenti dalle soap Milly-Carlucci (Rai play)Ballando con le Stelle tornerà anche questo inverno come è facile intuire già da tante settimane. La conduttrice Milly Carlucci ha rinunciato ad altri programmi per via del basso audience, per puntare tutte le energie sull’unica sicurezza che ha in assoluto: Ballando. Lo show riesce a coinvolgere diverse fasce d’età perché vede un cast sempre eterogeneo capace di accontentare tutti. L’anno scorso ad esempio Vito Coppola e Arisa hanno fatto sognare il pubblico per un po’ con la loro storia nata sotto i riflettori che li ha resi anche molto intimi nel ballo. Ogni edizione è ... Leggi su direttanews (Di domenica 14 agosto 2022) La conduttrice di Ballando con le Stelleportare in scena: il suo intento ère papabili concorrenti dalle(Rai play)Ballando con le Stelle tornerà anche questo inverno come è facile intuire già da tante settimane. La conduttriceha rinunciato ad altri programmi per via del basso audience, per puntare tutte le energie sull’unica sicurezza che ha in assoluto: Ballando. Lo show riesce a coinvolgere diverse fasce d’età perché vede un cast sempre eterogeneo capace di accontentare tutti. L’anno scorso ad esempio Vito Coppola e Arisa hanno fatto sognare il pubblico per un po’ con la loro storia nata sotto i riflettori che li ha resi anche molto intimi nel ballo. Ogni edizione è ...

ParliamoDiNews : Milly Carlucci, un volto noto spiffera la verità su di lei: `Mi corteggia da tempo ma...` - - infoitcultura : Ballando Con Le Stelle: Milly Carlucci punta alle fiction Rai? - infoitcultura : Ballando con le Stelle: Famoso sportivo dice no al Grande Fratello Vip per Milly Carlucci? L'indiscrezione - condivisibile : Ho aspettato l’entrata di Milly Carlucci per tutta la puntata. #CelebDragRace - LucaC_01 : @gippu1 Chi è la bionda all’inizio? Sembra Milly Carlucci -