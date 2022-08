Luis Fonsi a pranzo nel ristorante a Mykonos, gli chiedono di cantare 'Despacito' e lui si scantena: la scena è incredibile (Di domenica 14 agosto 2022) Avere Luis Fonsi a pranzo e chiedergli di cantare 'Despacito'. L'occasione per lo staff del 'Kalua', famoso locale di Mykonos ( Grecia ) , era troppo ghiotta. Così hanno provato a coglierla. Con la ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Averee chiedergli di'. L'occasione per lo staff del 'Kalua', famoso locale di( Grecia ) , era troppo ghiotta. Così hanno provato a coglierla. Con la ...

meworaa7 : RT @yuqirincore: #YUQI and #MINNIE dancing Despacito by Luis Fonsi in Chile - RadioMax : #NowPlaying on RadioMaxMusic: Elvis Costello & Luis Fonsi - Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) (21) - Album (Spani… - bmo_stanaccount : @Imani_Barbarin TE ODIO LUIS FONSI - Latinradiouk : Alok ft Luis Fonsi, Lunay, Lenny Tavarez & Juliette - Un Ratito - isfS2red : @jaogilbert0 rosalia e Luis fonsi -