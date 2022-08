LIVE – Venezia-Genoa 0-1 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di domenica 14 agosto 2022) Ladi, match valevole per la prima giornata del campionato di. Dopo la breve pausa estiva, è già tempo di tornare in campo per vivere una nuova stagione che, senza ombra di dubbio, regalerà grandissime emozioni e sorprese. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di domenica 14 agosto, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITOB PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-1 (38? Portanova) 38?- GOOL!!! Portanova parte palla al piede da metà campo, ...

buoncalcio : ? ?? 37’ | #Portanova sblocca la sfida tra Venezia e Genoa?? ? Per la cronaca live seguici su Buoncalcioatutti ?… - TuttoVenezia : LIVE SERIE B - #Venezia-#Genoa (0-0) #Ekuban sfiora il gol - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Venezia, il primo tempo della gara del Penzo (live) - charliemchouse : Genoa-Venezia, il primo tempo della gara del Penzo (live) - buoncalcio : ? ? 1’ | Comincia Venezia-Genoa ?Per la cronaca live seguici su Buoncalcioatutti ? ?? #Genoa #VeneziaGenoa #SerieBKT -

Stiamo parlando di- Genoa, lo scontro tra due retrocesse dalla A con ambizioni di tornare presto nella massima categoria. Sarà l'esordio in campionato per Coda , il grande colpo di questo ...... Dazn, Helbize Sky Go. Questo match, come per tutte le altre sfide della Serie B, godrà ... Diretta/Ascoli (risultato finale 2 - 3): decide un autogol di Baudouin! SI GIOCA! Ascoli ...Parma-Bari 2-2 [4' Man (P), 10' rig. Antenucci (B), 35' Folorunsho (B), 45'+2 Mihaila (P)] Cittadella-Pisa 4-3 [27' Masucci (P), 38'-57' rig. Baldini (C), 61' aut. Hermannsson (C), 66' rig. Asencio (C ...Tiene palla il Grifone che non riesce per ora a pungere in fase offensiva Al 6' ci prova Zampano dalla distanza in diagonale, sfera lontana dalla porta difesa da Martinez Fatica ...