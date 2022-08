Lazio-Bologna | Tare | “Luis Alberto non si muove | siamo competitivi”

(Di domenica 14 agosto 2022) “Questanasce dall’anno scorso, quando abbiamo iniziato un progetto. Quest’anno lo abbiamo concluso eanche andati oltre, perché sono arrivati otto nuovi acquisti. Ne erano previsti sei. In un anno abbiamo cambiato 14 giocatori che aiuteranno Sarri.? Non sirà più da qui alla fine del mercato, giocherà con lain questa stagione. Ogni cosa fatta in questa stagione l’abbiamo condivisa con Sarri. In questo momento ci sono varie soluzioni econtenti. Sarri è soddisfatto del mercato.e abbiamo abbassato di tre anni l’età media. Abbiamo un grande pubblico, meglio di così non si poteva iniziare“. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo, Iglinel pre ...

LAZIO (4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. BOLOGNA (3 - 4 - 1 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, ... LAZIO BOLOGNA INTERVISTA TARE – Ancora qualche minuto e poi sarà tempo di Lazio – Bologna. Presentatosi davanti le telecamere di Sky Sport per rilasciare un'intervista, Igli Tare ha parlato così di ... Davanti a Skorupski nessun dubbio: ci saranno Bonifazi, Medel e Soumaoro. Solo conferme in mediana, complice anche la squalifica di Ferguson: toccherà a Soriano, Schouten e Dominguez dal 1'.