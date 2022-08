Inter, Inzaghi lo ribadisce ancora una volta: no alle cessioni (Di domenica 14 agosto 2022) Simone Inzaghi non vuole che siano fatte cessioni E’ un Simone Inzaghi categorico quello che si è presentato ai microfoni prima e dopo la partita contro il Lecce. L’allenatore nerazzurro ha ribadito più volte che il mercato in uscita è chiuso, lasciando la porta aperta solamente ad un innesto in difesa al posto di Ranocchia. “Non scherzava, Simone. Non era una posa quella della prima conferenza di vigilia della stagione in cui si era presentato con un ghigno nuovo e una determinazione estrema nel chiudere la porta a qualsiasi uscita sul mercato. Anche ieri, dopo la vittoria da infarto col Lecce, ha rinforzato il concetto. Si è sì goduto la gioia del successo all’ultimo soffio, grazie a un suo cambio, ma ha pure puntellato il concetto del giorno prima: «Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre ... Leggi su intermagazine (Di domenica 14 agosto 2022) Simonenon vuole che siano fatteE’ un Simonecategorico quello che si è presentato ai microfoni prima e dopo la partita contro il Lecce. L’natore nerazzurro ha ribadito più volte che il mercato in uscita è chiuso, lasciando la porta aperta solamente ad un innesto in difesa al posto di Ranocchia. “Non scherzava, Simone. Non era una posa quella della prima conferenza di vigilia della stagione in cui si era presentato con un ghigno nuovo e una determinazione estrema nel chiudere la porta a qualsiasi uscita sul mercato. Anche ieri, dopo la vittoria da infarto col Lecce, ha rinforzato il concetto. Si è sì goduto la gioia del successo all’ultimo soffio, grazie a un suo cambio, ma ha pure puntellato il concetto del giorno prima: «Non mi va di scherzare su questo argomento: le altre ...

