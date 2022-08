INPS, taglio pensioni a settembre: chi perderà il 10% dell’assegno (Di domenica 14 agosto 2022) Il contrasto di due provvedimenti pensionistici rischiano di cancellare entro settembre gli assegni sociali intestati. Ecco i dettagli Quello di quest’anno è uno strano agosto: come italiani, stiamo vivendo l’ultima fase di un governo dimissionario, il quale lavorerà ancora poco oltre il voto del 25 settembre 2022, fino all’insediamento del nuovo capo di governo. Sebbene L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 14 agosto 2022) Il contrasto di due provvedimentistici rischiano di cancellare entrogli assegni sociali intestati. Ecco i dettagli Quello di quest’anno è uno strano agosto: come italiani, stiamo vivendo l’ultima fase di un governo dimissionario, il quale lavorerà ancora poco oltre il voto del 252022, fino all’insediamento del nuovo capo di governo. Sebbene L'articolo proviene da Consumatore.com.

Libero_official : Chi non avrà inviato la comunicazione all'#Inps sui redditi del 2019 rischia una sforbiciata del 10% sull'#assegno… - McEnrie : @serebellardinel @Mov5Stelle Falso. Il risparmio è di 57mln annui ( - hallospank75 : @Gianluca_8 Voi siete grillini e pretendere che sappiate fare due conti e che siete obbiettivi è tempo perso, fra s… - erio_franco : @matteosalvinimi Impiegato : 85% - Professionista 85% CON RIFORMA FISCALE TAGLIO DEL 50% Irpef : 15%/25%/35%/40%4… - lorenav36027569 : RT @CremaschiG: #Draghi stanzia un incremento per i #salari più bassi di 6/8 euro al mese da luglio a fine anno, 36/48 euro in tutto per fr… -