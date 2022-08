Gf Vip 6, Valeria Marini: “Io e Eddy Siniscalchi come JLo e Ben Affleck” (Di domenica 14 agosto 2022) Nei giorni scorsi si erano già raccontati ai microfoni di FanPage.it, Valeria Marini e Eddy Siniscalchi. La showgirl, che aveva già conosciuto il fidanzato 18 anni fa, aveva svelato la particolarissima occasione in cui poi si sono ritrovati. Dopo due primi incontri in cui i loro sguardi si erano incrociati, senza però mai andare oltre, una domenica si sono rincontrati sul ciglio di una chiesa a Roma. Lì, intenti entrambi ad andare a messa, non hanno potuto far altro che scegliersi. Sono entrati in chiesa, hanno pregato insieme e da quel luogo sacro ne sono usciti mano nella mano. Successivamente, a farle da eco era intervenuto anche Eddy, che ha raccontato di quando e come ha capito che si trattava di vero amore. Il fatto che l’uomo la trattasse come ... Leggi su isaechia (Di domenica 14 agosto 2022) Nei giorni scorsi si erano già raccontati ai microfoni di FanPage.it,. La showgirl, che aveva già conosciuto il fidanzato 18 anni fa, aveva svelato la particolarissima occasione in cui poi si sono ritrovati. Dopo due primi incontri in cui i loro sguardi si erano incrociati, senza però mai andare oltre, una domenica si sono rincontrati sul ciglio di una chiesa a Roma. Lì, intenti entrambi ad andare a messa, non hanno potuto far altro che scegliersi. Sono entrati in chiesa, hanno pregato insieme e da quel luogo sacro ne sono usciti mano nella mano. Successivamente, a farle da eco era intervenuto anche, che ha raccontato di quando eha capito che si trattava di vero amore. Il fatto che l’uomo la trattasse...

IsaeChia : #GfVip 6, Valeria Marini: “Io e Eddy Siniscalchi come JLo e Ben Affleck” La showgirl ha raccontato il suo amore pe… - valeria_visini : @StevLova Madonna che sofferenza, io di solito non mi scompongo molto se muore qualche VIP ma Piero mi ha salvata d… - valeria_b_ : RT @SociosItalia: ?? GIVEAWAY ?? Non perdetevi il nostro contest per festeggiare il ritorno del campionato più bello del mondo. In palio:… - CorriereCitta : Valeria Liberati e Luciano Punzo al GF VIP 7? Da Temptation Island al reality di Canale 5 #gfvip #GFVIP - MondoTV241 : GF VIP, Luciano Punzo e Valeria liberati nella Casa, ecco l'indiscrezione #lucianopunzo #valerialiberati #gfvip -