“Finalmente posso parlare”: che bordata di Caterina Balivo, una frecciata avvelenatissima (Di domenica 14 agosto 2022) La conduttrice di “Help – Ho un dubbio” ha voluto svelare un retroscena amaro. Caterina Balivo non si trattiene: ecco la verità Caterina Balivo (Raiplay)La celebre conduttrice, che per anni ha tenuto compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai1 e Rai2, ha voluto prendersi un periodo di pausa proprio durante i mesi di pandemia. Caterina Balivo, infatti, ha ammesso di aver sentito il bisogno di stare vicina alla sua famiglia, sia per prendersene cura sia per pensare al proprio futuro lavorativo. Dopo due anni lontana dal piccolo schermo, Caterina Balivo è quindi tornata nel 2022 con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8 e, successivamente, su Rai2 con “Help – Ho un dubbio“. Nelle ultime ore, però, la conduttrice ha rivelato alcuni ... Leggi su ck12 (Di domenica 14 agosto 2022) La conduttrice di “Help – Ho un dubbio” ha voluto svelare un retroscena amaro.non si trattiene: ecco la verità(Raiplay)La celebre conduttrice, che per anni ha tenuto compagnia al pubblico del pomeriggio di Rai1 e Rai2, ha voluto prendersi un periodo di pausa proprio durante i mesi di pandemia., infatti, ha ammesso di aver sentito il bisogno di stare vicina alla sua famiglia, sia per prendersene cura sia per pensare al proprio futuro lavorativo. Dopo due anni lontana dal piccolo schermo,è quindi tornata nel 2022 con “Chi vuole sposare mia mamma?” su Tv8 e, successivamente, su Rai2 con “Help – Ho un dubbio“. Nelle ultime ore, però, la conduttrice ha rivelato alcuni ...

_Lulina_ : Finalmente mi posso godere la terza stagione di #nonhomai #NeverHaveIEver - NYGM4ZIRA : finalmente mi è quasi passato il mal di testa e posso ascoltare l'ep nuovo di bouquet of madness - RayDonovan18 : @lucacerchione @lucacerchione ora che lo dici anche tu, posso finalmente essere realmente sereno ?? - 309_danilo : @GuarroPas Pasquale io sono milanista ma quando ammetti finalmente ??,che era rigore, non posso non volerti bene al di là del tifo ... - Giulia_B : @giorgeliot @pdnetwork Finalmente posso usare questa gif con cognizione di causa. -