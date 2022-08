Atalanta | tanto cuore e Zapata Lookman subito gol come Maxi

(Di domenica 14 agosto 2022) Il calcio non sarà una scienza esatta, però i valori tecnici quando si confrontano due squadre contano sempre molto. Poi naturalmente non sempre vince il più forte o il migliore, ma è anche il bello di questo gioco, imprevedibile e spesso impronosticabile. E anche le tradizioni, il gol dell’ex e quant’altro, non si ripetono automaticamente. Perciò fa piacere invece che l‘sia riuscita a rispettare la legge del Gasp, ora (dopo il 2-0 del 13 agosto) cinque vittorie su cinque alla prima giornata negli ultimi campionati e anche quattro vittorie su cinque nelle ultime sfide a Genova contro la Sampdoria. Che, a sua volta, rispetta la serie negativa, portando a cinque le sconfitte consecutive all’esordio nel campionato di Serie A. Intendiamoci: se da più parti, tifosi o no, si diceva che l’avrebbe dovuto vincere contro un avversario di ...

Acquarignolo59 : RT @MarcoYera: Gosens è tecnicamente orribile, all’Atalanta sfruttava gli inserimenti senza palla e sicuramente funzionava bene. Ora è più… - ovidiobaraldini : RT @MarcoYera: Gosens è tecnicamente orribile, all’Atalanta sfruttava gli inserimenti senza palla e sicuramente funzionava bene. Ora è più… - JoBolan0 : RT @MarcoYera: Gosens è tecnicamente orribile, all’Atalanta sfruttava gli inserimenti senza palla e sicuramente funzionava bene. Ora è più… - interistadoc_ : RT @MarcoYera: Gosens è tecnicamente orribile, all’Atalanta sfruttava gli inserimenti senza palla e sicuramente funzionava bene. Ora è più… - idrocarburIover : RT @MarcoYera: Gosens è tecnicamente orribile, all’Atalanta sfruttava gli inserimenti senza palla e sicuramente funzionava bene. Ora è più… -

BergamoNews.it

L'espugna Marassi e si mette in tasca i primi 3 punti della stagione 2022/2023. Battuta 2 - 0 una buona Sampdoria grazie ai gol di Toloi e del nuovo acquisto Lookman.amaro in bocca ...Firmato Gregorio Paltrinieri , ventisette anni pieni di tutto,vissuto ma anche progetti e ...45 Parma - Bari 2 - 2 CALCIO - SERIE A 18:30 Milan - Udinese 4 - 2 18:30 Sampdoria -0 - 2 ... Atalanta, tanto cuore e Zapata. Lookman subito gol come Maxi Poco, troppo poco per ritentare l'assalto alle zone nobili della classifica. Probabilmente alla squadra manca un esterno ed una punta affamata . Per questo continua la caccia a Pinamonti. In questo mo ...Campionato al via, vincono le milanesi. Positivo esordio anche per Atalanta e Torino Convincenti i rossoneri, in difficoltà i cugini nerazzurri. Sorridono Juric e Gasperini Anomala partenza in piena e ...