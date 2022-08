Supplenze GPS 2022 | dagli spezzoni alle preferenze | tutte le risposte alle vostre domande QUESTION TIME AGGIORNATO

TecnicaScuola : Supplenze Gae e GPS. Precedenze -- - ProDocente : Supplenze Gae e GPS. Precedenze - zazoomblog : DIRETTA Supplenze GPS gli ultimi giorni: dagli spezzoni alle preferenze. Question Time con Pascarella (Flc Cgil) [… - Rob_Marchetti88 : @mariopittoni Togliete le sanzioni per le supplenze GPS - SirenettaLa : RT @cislscuola: Supplenze da Gps, dagli spezzoni alle cattedre COE e COI: tutte le info utili. Question time di Orizzonte Scuola con Attili… -

...informatizzata relativa all'assegnazione delleal 30/06 e al 31/08, da presentare entro il 16 agosto ore 14 su Istanze online. Domanda dal 2 al 16 agosto ore 14. Decreto Ruoli da...Ultimi giorni per l'inoltro della domanda per leda GaE e. La redazione di Orizzonte Scuola realizza uno speciale con le risposte alle vostre domande. In collegamento Manuela Pascarella (Flc Cgil) . Conduce Andrea Carlino .La denuncia di Valeria Andrenacci, 31 anni, supplente: "Non siamo ancora stati convocati agli orali per italiano e latino nei licei" ...Chieti. "In provincia di Chieti ancora tante cattedre disponibili per le supplenze. Mentre in questi giorni (fino al 16 agosto) oltre 5.000 docenti precari ...