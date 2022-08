Semi d’anguria | pazzesco | non immagini neppure cosa succede al tuo corpo se li ingerisci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 13 agosto 2022) È il frutto dell’estate, il più amato da sempre, da tutti: l’anguria, disseta, reidrata, ma (accidenti a tutti quei suoi!) poterla mangiare in tutta tranquillità è un’impresa praticamente impossibile. Siamo sempre lì, a cercare di evitarli, di schivarli e quando li ingeriamo per caso, restiamo quasi deluse per aver vanificato la nostra opera di pulizia quasi perfetta. Certo il frutto in sé è un tesoro inestimabile di virtù: apporta antiossidanti e vitamine come la A, la C, il gruppo B, ma non solo. È un’ottima fonte di magnesio, fosforo e potassio, perfetto quindi per gli sportivi. Disintossica e depura, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. Pensate che i Becuans, un popolo africano, lo considerano sacro. Se siete stanche e affaticate, una fetta di anguria vi rimetterà in sesto, a patto di non litigare troppo con i suoi. Eppure, c’è chi ...