(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – Almeno undell’ex presidente Donald J.ha firmato una dichiarazione scritta a giugno sostenendo che tutto ilcontrassegnato comee racchiuso in scatole custodite presso la residenza dia Mar-a-Lago era stato restituito al governo. Lo rivela il New York, citando quattro persone a conoscenza del caso. La dichiarazione scritta era stata fatta a seguito della visita del 3 giugno a Mar-a-Lago da Jay I. Bratt, il più alto funzionario del controspionaggio nella divisione di sicurezza nazionale del Dipartimento di Giustizia. L’esistenza della dichiarazione firmata, che non è stata divulgata in precedenza, potrebbe indicare cheo il suo team non siano stati pienamente comunicativi con gli inquirenti ...

Intanto il New York Times ha rivelato che un legale di Trump firmò a giugno una dichiarazione scritta assicurando che non c'erano più documenti classificati a Mar-a-Lago: gli agenti li hanno trovati comunque durante la perquisizione. NY Times: legale di Trump certificò restituzione materiale classificato (Adnkronos) – Almeno un legale dell'ex presidente Donald J. Trump ha firmato una dichiarazione scritta a giugno sostenendo che tutto il materiale contrassegnato come classificato e racchiuso in scatole custodite presso la residenza di Trump a Mar-a-Lago era stato restituito al governo.