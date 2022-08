Notte di Ferragosto | spiagge off limits nel Napoletano | vietati falò e bivacchi

(Di sabato 13 agosto 2022) A Ischia niente. I sindaci del comuni dell’Isola verde hanno disposto, con un’apposita ordinanza, di accendere fuochi sugli arenili per la sera del 15 agosto. In qualche caso, come per la spiaggia dei Maronti nel comune di Barano, il provvedimento L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

liljoliemusic : RT @balenciange: 16/17 anni non vedevo l’ora fi organizzare notte di san lorenzo ferragosto mi sembrava fighissimo ora se ci penso dico ma… - Tp24it : Il Sindaco di Marsala vieta fuochi e falò per la notte di Ferragosto - LucaWebGrifo : RT @PerugiaViVa: #meteo #umbria (13-8-22) Durante la notte piogge e rovesci sparsi. ???? Al mattino sereno o poco nuvoloso. ??????? Ventilato… - PerugiaViVa : #meteo #umbria (13-8-22) Durante la notte piogge e rovesci sparsi. ???? Al mattino sereno o poco nuvoloso. ??????? Ven… -

Cerveteri e Ladispoli: avietati i falò e gli accampamenti in spiaggia - Falò e accampamenti vietati in spiaggia ladi. A dirlo sono le amministrazioni comunale di Ladispoli e, quest'anno, anche quella di Cerveteri (l'anno scorso erano stati autorizzati i falò in spiaggia). I due sindaci hanno ......veloce impulso di aria fresca che questaha portato a qualche temporale si ristabiliscono condizioni di stabilità durante il fine settimana. Probabile cambiamento nella giornata di...Il bollettino del Centro Geofisico Prealpino ha buone notizie per chi resta in città e programma nel fine settimana grigliate e passeggiate: «Aria fresca da Est porta sulla nostra regione caldo più se ...Tempo instabile sulla Liguria dopo qualche pioggia arrivata nella notte che ha rinfrescato il territorio e l'aria :sarà un weekend variabile e un Ferragosto con probabile rovesci. Dopo la fase instabi ...