Ginnastica artistica, Europei Monaco 2022 in tv oggi: canale, orari e diretta streaming sabato 13 agosto (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la finale a squadre femminile degli Europei di Monaco 2022 di Ginnastica artistica. Dopo la meravigliosa doppietta oro-bronzo nella gara individuale All-Around, Asia D’Amato e Martina Maggio tornano in pedana con le compagne di squadra per provare a conquistare una nuova medaglia. Le Fate vogliono crescere ancora e proveranno a salire sul podio per confermarsi tra le Nazioni più forti. Chi vincerà il titolo continentale? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 di sabato 13 agosto. Di seguito il programma dettagliato di giornata e come seguire le gare. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, orari E TV Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT streaming E TV – Le ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) Tutto pronto per la finale a squadre femminile deglididi. Dopo la meravigliosa doppietta oro-bronzo nella gara individuale All-Around, Asia D’Amato e Martina Maggio tornano in pedana con le compagne di squadra per provare a conquistare una nuova medaglia. Le Fate vogliono crescere ancora e proveranno a salire sul podio per confermarsi tra le Nazioni più forti. Chi vincerà il titolo continentale? L’appuntamento è a partire dalle ore 14.00 di13. Di seguito il programma dettagliato di giornata e come seguire le gare. SEGUI IL LIVE DELLA GARA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE,E TV: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORTE TV – Le ...

Coninews : Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebi… - Agenzia_Ansa : Bis di medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di ginnastica artistica a Monaco di Baviera. Asia D… - RaiNews : Europei multidisciplina di Monaco. L'Italia con Asia D'Amato conquista l'oro nell'all around di ginnastica artisti… - Federicaffff : RT @Coninews: Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebile di stor… - ernesto_secchi : RT @Coninews: Oro europeo nell'All Around a #Munich2022 15 anni dopo Vanessa Ferrari. Asia D'Amato ha scritto una pagina indelebile di stor… -