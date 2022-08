Europei nuoto, l'Italia fa doppietta nei 100 rana: Pilato oro, Angiolini argento. Popovici, 17 anni, fa record del mondo nei 100 sl (Di sabato 13 agosto 2022) doppietta azzurra nei 100 rana . Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento agli Europei di nuoto di Roma con i tempi di 1:05:97 e 1:06:34. Medaglia di ... Leggi su leggo (Di sabato 13 agosto 2022)azzurra nei 100. Benedettae Lisavincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'aglididi Roma con i tempi di 1:05:97 e 1:06:34. Medaglia di ...

