Bargiggia: “Giuntoli a Parigi: il Psg opziona Osimhen” (Di sabato 13 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato del Napoli, Paolo Bargiggia fa sapere che il Psg ha opzionato Osimhen durante l’incontro con Giuntoli. Il giornalista esperto di calciomercato riferisce che il direttore sportivo del Napoli si è recato a Parigi in settimana e non nella giornata di ieri, ma comunque ha incontrato la dirigenza del club francese. In quella circostanza Giuntoli ha trattato la cessione di Fabian Ruiz e l’acquisto di Navas. Ma nel discorso tra il Napoli ed il Psg ci è finito anche Victor Osimhen. Secondo Bargiggia il giocatore è molto stimato da “Galtier e dal direttore sportivo campo che lo hanno voluto al Lille. I francesi hanno una opzione per la fine della prossima stagione“. Questo ovviamente non significa che Osimhen sarà ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Ultime novità di calciomercato del Napoli, Paolofa sapere che il Psg hatodurante l’incontro con. Il giornalista esperto di calciomercato riferisce che il direttore sportivo del Napoli si è recato ain settimana e non nella giornata di ieri, ma comunque ha incontrato la dirigenza del club francese. In quella circostanzaha trattato la cessione di Fabian Ruiz e l’acquisto di Navas. Ma nel discorso tra il Napoli ed il Psg ci è finito anche Victor. Secondoil giocatore è molto stimato da “Galtier e dal direttore sportivo campo che lo hanno voluto al Lille. I francesi hanno una opzione per la fine della prossima stagione“. Questo ovviamente non significa chesarà ...

