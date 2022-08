Se hai yogurt e albicocche la prepari in pochi minuti! Si scioglie in bocca ed è senza farina! (Di venerdì 12 agosto 2022) Desideri una torta piena di frutta che renda la merenda fresca e invitante? Allora la torta allo yogurt e albicocche è la torta giusta per te! Questo dolce fresco e invitante è sorprendentemente facile e veloce da preparare e sul palato risulterà delicatissimo. Così tanto cremoso da sciogliersi in bocca impiegheremo solo 5 minuti per realizzarlo. Sarà alla portata di tutti anche di chi non è abituato a muoversi in cucina. Piacerà a tutti! Torta allo yogurt e albicocche: ingredienti. Gli ingredienti per portare a termine questo dolce sono: 100 gr di zucchero di canna 40 gr di amido 250 gr di yogurt bianco 7 albicocche 250 gr di mascarpone 3 uova Preparazione: Cominciamo a preparare la torta lavando le albicocche per poi tagliarle a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 12 agosto 2022) Desideri una torta piena di frutta che renda la merenda fresca e invitante? Allora la torta alloè la torta giusta per te! Questo dolce fresco e invitante è sorprendentemente facile e veloce da preparare e sul palato risulterà delicatissimo. Così tanto cremoso darsi inimpiegheremo solo 5 minuti per realizzarlo. Sarà alla portata di tutti anche di chi non è abituato a muoversi in cucina. Piacerà a tutti! Torta allo: ingredienti. Gli ingredienti per portare a termine questo dolce sono: 100 gr di zucchero di canna 40 gr di amido 250 gr dibianco 7250 gr di mascarpone 3 uova Preparazione: Cominciamo a preparare la torta lavando leper poi tagliarle a ...

