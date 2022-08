Quanti consensi in 11 giorni Disastro per Di Maio | occhio a questa imbarazzante foto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) L'esordio per Luigi Die Bruno Tabacci non è dei migliori. Il loro movimento, Impegno Civico, in undicidi presenza su Twitter ha raccolto giusto 220 seguaci. Una vera e propria batosta se si considera che l'unione di Insieme per il Futuro e Centro Democratico si presenta alle Politiche del 25 settembre. Ma soprattutto, come ricorda Il Tempo, bisogna tenere conto che i due vantano follower ben più numerosi: il ministro degli Esteri ne vanta 773.532 e il deputato 7.583. E i follower altro non sono che. Per Die Tabacci dunque l'inizio non è dei migliori. A maggior ragione se devono sfidare partiti con numeri ben più elevati dei loro: 204.626 per la Lega, 174.702 per Forza Italia, 174.361 per Fratelli d'Italia 731.428 M5S, 69.172 per Azione, 391.733 per il Pd, 140.061 per Sinistra ...