Principe Harry | il lutto improvviso che ha distrutto una Nazione | “Si è creato un vuoto”

Il lutto improvviso che ha lacerato il cuore del Principe Harry: la sua dichiarazione, i dettagli e le curiosità della vicenda Tutti lo conoscono come il Duca di Sussex ma per il pubblico è semplicemente il Principe Harry, sesto in linea di successione al trono del Regno Unito e dei reami del Commonwealth. La sua immagine è stata sempre divisa tra il ragazzo dai numerosi flirt e colui che è intervenuto per il suo paese in missione in Afghanistan fra il 2007 e 2008. Purtroppo ha dovuto affrontare un lutto improvviso che lo ha distrutto. Curiosità (foto web)L'uomo è nato dalla storia d'amore tra il Principe Carlo e la bellissima Diana, Principessa del Galles scomparsa in un incidente ...

