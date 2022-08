Nuoto, Europei Roma 2022: Steenbergen trionfa nei 100 stile libero. Tarantino quarta, Di Pietro quinta (Di venerdì 12 agosto 2022) Marrit Steenbergen vince la medaglia d’oro nei 100 stile libero agli Europei 2022 di Nuoto. Al Foro Italico di Roma l’olandese si rende protagonista di un’ottima seconda parte di gara e chiude in 53”24. Niente da fare purtroppo per l’Italia: Chiara Tarantino termina quarta e Silvia Di Pietro quinta. L’argento va alla francese Charlotte Bonnet in 53.62. La transalpina vira ai 50 metri in prima posizione, ma poi non riesce a resistere al rientro di prepotenza di Steenbergen. Bronzo invece per la britannica Freya Anderson, distaccata al traguardo di soltanto un centesimo rispetto a Bonnet. Nuoto, Thomas Ceccon inizia la razzia di medaglie: è oro nei 50 farfalla agli ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) Marritvince la medaglia d’oro nei 100aglidi. Al Foro Italico dil’olandese si rende protagonista di un’ottima seconda parte di gara e chiude in 53”24. Niente da fare purtroppo per l’Italia: Chiaraterminae Silvia Di. L’argento va alla francese Charlotte Bonnet in 53.62. La transalpina vira ai 50 metri in prima posizione, ma poi non riesce a resistere al rientro di prepotenza di. Bronzo invece per la britannica Freya Anderson, distaccata al traguardo di soltanto un centesimo rispetto a Bonnet., Thomas Ceccon inizia la razzia di medaglie: è oro nei 50 farfalla agli ...

