DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - DiMarzio : 'Vagnati? Sono contentissimo della reazione che ha avuto dopo quel giorno, prima credevo fosse un muro di gomma'. L… - DiMarzio : #SerieA, @TorinoFC_1906 | 'Il ritiro è stato brutto. Mercato? La squadra è ancora incompleta'. Le parole e le spieg… - sportli26181512 : Torino, Juric: 'Squadra incompleta. Il video della lite? Bellissimo! Sono contento che Vagnati abbia reagito': Dopo… - sportli26181512 : Monza-Torino, le probabili formazioni e dove vederla in TV: Ci siamo, la Serie A 2022-23 è pronta a partire, con le… -

"Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti"- Ivan Juric aspetta altri rinforzi. Alla vigilia del debutto in campionato contro il, il tecnico delnon ci gira troppo attorno e spera in un'ulteriore mano dal mercato. "Veniamo da un ritiro brutto, nel senso che con pochi giocatori non è stato facile lavorare - ...In serata, alle 20:45 Lecce - Inter e. QUI MILAN - Stefano Pioli pronto a ripartire, il Milan ha concluso l'allenamento di ieri sul campo di San Siro, dove sabato alle 18.30, come ...'Difficile stabilire gli obiettivi, abbiamo perso 8 giocatori importanti' TORINO (ITALPRESS) - Ivan Juric aspetta altri rinforzi. Alla vigilia ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com ...