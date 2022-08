Monza | furti | rapine e spaccio | due cittadini albanesi espulsi dall' Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago.(Adnkronos) - Nell'ambito delle attività di prevenzione generale e vigilanza effettuatee articolazione ed uffici della questura die della Brianza, nella mattinata di oggi venerdì 12 agosto e in quella di sabato 6 agosto, il questore Marco Odorisio ha disposto l'esecuzione dell'one dal territorio nazionale a carico di dueentrambi irregolari, socialmente pericolosi, rispettivamente con l'accompagnamento ed il collocamento, da parte di agenti dell'ufficio immigrazione, rispettivamente al Cpr di Milano per uno e alla frontiera aerea di Bergamo, con imbarco sul volo aereo per Tirana per il secondo, definitivamente rimpatriato. Uno dei due, un 41enne arrivato inoltre venti anni fa, responsabile di numerosi reati, è stato più volte ...