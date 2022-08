Lorella Boccia distrutta dalle notti insonni: il suo sfogo con i follower (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono le 4 del mattino e Lorella Boccia ancora una volta non dorme, un’altra notte insonne perché la figlia resta sveglia. Dopo 18 nottate consecutive la ballerina e conduttrice si sfoga sui social, sa che la capiranno e sa anche quanto è importante parlarne per aiutare se stesse e le altre mamme. Lorella Boccia e Niccolò Presta sono in vacanza con la loro piccola Luce Althea, hanno scelto il Kenia, un viaggio particolare nonostante la bimba sia ancora molto piccola. Il fastidio ai dentini non fa dormire la figlia e le mamme possono capire le difficoltà del periodo. Spesso lo comprendono anche i papà e infatti Niccolò Presta fa di tutto per aiutarla, non dormono entrambi. Di giorno non ci sono grossi problemi ma di notte è davvero difficile. Lorella Boccia: “Certe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 12 agosto 2022) Sono le 4 del mattino eancora una volta non dorme, un’altra notte insonne perché la figlia resta sveglia. Dopo 18 nottate consecutive la ballerina e conduttrice si sfoga sui social, sa che la capiranno e sa anche quanto è importante parlarne per aiutare se stesse e le altre mamme.e Niccolò Presta sono in vacanza con la loro piccola Luce Althea, hanno scelto il Kenia, un viaggio particolare nonostante la bimba sia ancora molto piccola. Il fastidio ai dentini non fa dormire la figlia e le mamme possono capire le difficoltà del periodo. Spesso lo comprendono anche i papà e infatti Niccolò Presta fa di tutto per aiutarla, non dormono entrambi. Di giorno non ci sono grossi problemi ma di notte è davvero difficile.: “Certe ...

telodogratis : “Certe notti è frustrante e snervante”: lo sfogo di Lorella Boccia nel pieno della notte - FElektronique : Lorella Boccia, Giugno 2022 [Images] ~ #FusoElektronique #PicOfTheDay #PhotoOfTheDay by @DJMaverix - zazoomblog : Lorella Boccia il lato B incanta tutti Foto in bikini - #Lorella #Boccia #incanta #tutti - marbellapelato : Lorella Boccia nuova padrona mistress dominatrix italiana - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Made in Sabato”, con il meglio della comicità partenopea. Al timone, Clementino, Lorella Boccia e Maur… -