Londra, arriva la Giovanna d'Arco non binaria: non lasciano in pace nemmeno i santi (Di venerdì 12 agosto 2022) Roma, 12 ago — C'è qualcosa di più misogino del voler mettere in discussione il genere di un personaggio storico femminile della caratura di Giovanna d'Arco? E' il capolavoro, si fa per dire, partorito dallo Shakespeare Globe theatre di Londra, che manda in scena la nuova opera teatrale Io, Giovanna, dove la pulzella d'Orleans è in realtà un pulzello, o un pulzell*, mettendone in discussione il «binarismo di genere» e riferendosi a lei con i pronomi they-them. Giovanna d'Arco diventa non binaria L'opera, uscita dalla penna dello scrittore (ovviamente) non binario Charlie Josephine, debutterà il prossimo 25 agosto e non ha mancato di sollevare il doveroso polverone mediatico, con gli accademici che accusano il Globe di aver «violato completamente la storia» e di aver ...

