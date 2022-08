Lob des hohen Verstandes

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 12 agosto 2022) La tournée europea dell’Orchestra Giovanile degli USA ha fatto tappa al Festival di Ravello, con una bacchetta d’eccezione Daniel Harding, la cui esperienza ha guidato i ragazzi. Applausi per la violoncellista Alisa Weilerstein Di Alfonso Mauro “Un giorno cuculo e usignol / in canto si sfidarono: / chi, per abilità, / dei due ‘l più gran capolavor / cantando, avrebbe il sommo allòr / dell’artisticità!” così il brano dal ciclo di canti popolari e poesie per ragazzi “Des Knaben Wundernhorn” (dal tedesco: “Il corno magico del fanciullo”) musicato da Gustav Mahler in deliziosi Lieder citatissimi nelle prime cinque sinfonie — così la musica, quinta sinfonia, nel corale del secondo movimento, nel celeberrimo adagietto e nel rondò finale, a piene mani attingenti e trasponenti dal Lied della quasi esopiana sfida tra cuculo e usignolo con l’asino a giudice (tanto ha le orecchie grandi!); ...