LIVE Triathlon | Europei 2022 in DIRETTA | inizia la parte di corsa | Iogna-Prat e Steinhauser se la giocano!

(Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 Dopo 1.3 km diBeaugrand allunga con 4 secondi sulla connazionale Lombardi, quindi 5 su Lindemann, 8 su Derron e 12 su Stanford. Decimaa 17 18.40 Cassandre Beaugrand si mette al comando a dettare il passo viste le sue qualità podistiche e prova a scremare il gruppo. Verenaè nelle prime, mentrea piovere nonostante il sole regni sovrano 18.38 Effettuata la transizione, sicon la sezione di! 10 km a tutta per l’oro! 18.36 Si chiude lain bici e le inseguitrici hanno ripreso le fuggitive! Questione di pochissimi secondi, con le prime che hanno preferito risparmiarsi al massimo nell’ultimo giro. 25 atlete in lotta per il successo! 18.33 ...

17.10 L'Italia schiera 4 atlete e, infatti, vedremo in azione Verena Steinhauser, Bianca Seregni, Ilaria Zane e Luisa Iogna - Prat 17.06 La Gran Bretagna presenterà una line - up quanto mai ... LIVE Triathlon, Europei 2022 in DIRETTA: nella parte in bici sono 8 al comando, Iogna-Prat e Steinhauser inseguono a 20" Grande attenzione alla pattuglia tedesca, che schiererà sei atlete. La prova, che prenderà il via alle ore 17,15 metterà in palio le prime medaglie della manifestazione. Chiudiamo con la Spagna, con A ...