LIVE Italia-Francia 36-36 basket, amichevole in DIRETTA: botta e risposta tra le due squadre, match in assoluta parità dopo 20? (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui il primo tempo: match in perfetta parità tra Italia e Francia sul 36-36! 36-36 1/2 per Cordinier ai liberi, pareggio degli ospiti e time-out Pozzecco con tre secondi rimasti sul cronometro! 36-35 Jump shot perfetto di Okobo, -1 Francia! 36-33 PIPPO RICCIIIII!!! BOMBAAAAA DALL’ANGOLOOOOOO 33-33 SPISSUUUU! IL PLAY SARDO PAREGGIA I CONTI 30-33 1/2 in lunetta, +3 per i transalpini! 30-32 2/2 anche per Poirier ai liberi, contro-sorpasso Francia! -3’23” alla seconda sirena. 30-30 L’ex compagno di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks è perfetto dalla lunetta, pareggio! 30-28 Luwawu-Cabarrot con la stessa moneta, la Francia non molla! 30-25 SIMONEEE FONTECCHIOOOOO!!! ALTRA BOMBAAAAAA 27-25 ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui il primo tempo:in perfettatrasul 36-36! 36-36 1/2 per Cordinier ai liberi, pareggio degli ospiti e time-out Pozzecco con tre secondi rimasti sul cronometro! 36-35 Jump shot perfetto di Okobo, -1! 36-33 PIPPO RICCIIIII!!! BOMBAAAAA DALL’ANGOLOOOOOO 33-33 SPISSUUUU! IL PLAY SARDO PAREGGIA I CONTI 30-33 1/2 in lunetta, +3 per i transalpini! 30-32 2/2 anche per Poirier ai liberi, contro-sorpasso! -3’23” alla seconda sirena. 30-30 L’ex compagno di Danilo Gallinari agli Atlanta Hawks è perfetto dalla lunetta, pareggio! 30-28 Luwawu-Cabarrot con la stessa moneta, lanon molla! 30-25 SIMONEEE FONTECCHIOOOOO!!! ALTRA BOMBAAAAAA 27-25 ...

