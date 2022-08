LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: Tontodonati e Gobbi cercano la finale nel doppio femminile. Comincia la seconda giornata (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:54 Si parte alle 9.00 con le semifinali del doppio femminile. L’Italia formata da Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi farà parte della seconda semifinale, nella prima si sfideranno invece Ucraina, Gran Bretagna, Olanda, Lituania, Svizzera e Austria. Le prime tre passano in finale A, le restanti in quella B. 8:49 Mattinata dedicata a ripescaggi e semifinali con gli equipaggi italiani che cercheranno di staccare i numerosi pass disponibili per le finalissime. 8:45 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE scritta della seconda giornata degli Europei di Canottaggio 2022 di Monaco ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8:54 Si parte alle 9.00 con le semifinali del. L’Italia formata da Kirie Stefaniafarà parte dellasemi, nella prima si sfideranno invece Ucraina, Gran Bretagna, Olanda, Lituania, Svizzera e Austria. Le prime tre passano inA, le restanti in quella B. 8:49 Mattinata dedicata a ripescaggi e semifinali con gli equipaggi italiani che cercheranno di staccare i numerosi pass disponibili per le finalissime. 8:45 Buongiorno e benvenuti nellascritta delladeglididi Monaco ...

