Lecce-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: “Mercato in uscita chiuso. Vogliamo essere tra i protagonisti” (Di venerdì 12 agosto 2022) Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Inter, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’Inter sarà impegnata nella matc d’esordio nella Serie A 2022/2023 contro il Lecce di Marco Baroni. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Quanto è soddisfatto del lavoro fatto in precampionato e quanta voglia c’è di tornare a giocare per i tre punti? “Tanta. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 6 luglio. Tante partite, molte delle quali molto impegnative ma era quello che volevamo: impegnarci contro squadra più avanti a livello fisico. Avevamo il timore di perdere qualche giocatore a livello fisico, ma alla ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Simoneinalla vigilia di, match della prima giornata della Serie A 2022/2023 Domani l’sarà impegnata nella matc d’esordio nella Serie A 2022/2023 contro ildi Marco Baroni. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Simoneha presentato il match in. Ecco le sue parole. Quanto è soddisfatto del lavoro fatto in precampionato e quanta voglia c’è di tornare a giocare per i tre punti? “Tanta. Abbiamo fatto un buon lavoro dal 6 luglio. Tante partite, molte delle quali molto impegnative ma era quello che volevamo: impegnarci contro squadra più avanti a livello fisico. Avevamo il timore di perdere qualche giocatore a livello fisico, ma alla ...

MCriscitiello : L’attaccante del Lecce, Colombo, parla in esclusiva a Sportitalia in vista dell’esordio con l’Inter. “Non verranno… - pabloord9 : Un popolo, una città, una terra, con uno stesso cuore. Uniti, tutti insieme, per una nuova avventura. Carichi per… - vicentep_14 : RT @90ordnasselA: La probabile Inter a Lecce. @SkySport - JaredSaya : 1.Milan 2.Inter 3.Juve 4.Roma 5.Napoli 6.Fiorentina 7.Lazio 8.Atalanta 9.Udinese 10.Verona 11.Torino 12.Bologna 1… - Dalla_SerieA : Probabili formazioni Lecce-Inter: aggiornamenti - -