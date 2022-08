La foto di Giovanni Toti davanti a un bus con la scritta: «Qui non c’è posto per i novax» è falsa (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, davanti a un bus del trasporto pubblico locale sulla cui carrozzeria si legge la scritta: «Qui non c’è posto per i novax». L’immagine è accompagnata da un commento di insulti a Toti. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia falsa. Nell’immagine originale – pubblicata dallo stesso Toti sui propri canali social (qui e qui) il 25 novembre 2021, data delle giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – la scritta sul bus è in realtà «Qui non c’è posto per la violenza». La scritta presente sui bus del ... Leggi su facta.news (Di venerdì 12 agosto 2022) Il 9 agosto 2022 su Facebook è stata pubblicata unadel presidente della Regione Liguria,a un bus del trasporto pubblico locale sulla cui carrozzeria si legge la: «Qui non c’èper i». L’immagine è accompagnata da un commento di insulti a. Si tratta di un’immagine modificata, che veicola una notizia. Nell’immagine originale – pubblicata dallo stessosui propri canali social (qui e qui) il 25 novembre 2021, data delle giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – lasul bus è in realtà «Qui non c’èper la violenza». Lapresente sui bus del ...

