TV7Benevento : Elezioni: Malpezzi (Pd), 'Berlusconi attacca Costituzione e Quirinale, sarebbero i moderati' -… - TV7Benevento : Elezioni: Malpezzi (Pd), 'parole Meloni su Pnnr e Euro restano come pietre' - - carlottasiani1 : @Controcorrentv Malpezzi, se stasera è già esaurita , non oso pensare quando la Meloni, vincerà le elezioni.. sarà da ricovero ?? - Ornellina6 : @Controcorrentv @FedePizzarotti Malpezzi è dura di comprendonio! Il cdx governa insieme da anni! La vostra alleanza… - PoliticaNewsNow : Elezioni, Serracchiani-Malpezzi: 'Pd investe su scuola e prof, da destra solo tagli' -

In vista delle prossimepolitiche entra nel vivo il toto - candidature tra i partiti Pd e +... E ancora: Debora Serracchiani e Simona, Marianna Madia e Enzo Amendola . In Parlamento ...Dal Partito Democratico arriva anche la reazione della presidente dei senatori Simona. '... 'La campagna per lePolitiche 2022 non è ancora ufficialmente iniziata - scrive su Twitter - ...Roma, 12 ago (Adnkronos) – “Berlusconi che evoca le dimissioni di Mattarella svela il disegno di questa destra. Un attacco in piena regola alla Costituzione e alla Presidenza della Repubblica. Sarebbe ...A Radio Capital il leader di Forza Italia preme per la riforma costituzionale. Immediate le reazioni. Il segretario dem: "Se oggi c'è un punto di unità nel paese è il Capo dello Stato, e ora dopo aver ...