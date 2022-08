Calciomercato Bologna, Sosa vicinissimo poi uno tra Lucumì e Daniliuc: Vignato in uscita (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Bologna è pronto a piazzare gli ultimi colpi del mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Mihajlovic Il Bologna è pronto a piazzare gli ultimi colpi del mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le attenzioni sono rivolte alla difesa. vicinissimo Sosa dal Liverpool di Montevideo, poi si virerà su uno tra Lucumì (Genk) o Daniliuc (Nizza). In uscita potrebbe esserci Vignato che nel 3-5-2 dell’allenatore non è adattabile, piace alla Sampdoria ma l’idea è quella di un prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 agosto 2022) Ilè pronto a piazzare gli ultimi colpi del mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Mihajlovic Ilè pronto a piazzare gli ultimi colpi del mercato estivo per rinforzare la rosa a disposizione di Mihajlovic. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le attenzioni sono rivolte alla difesa.dal Liverpool di Montevideo, poi si virerà su uno tra(Genk) o(Nizza). Inpotrebbe esserciche nel 3-5-2 dell’allenatore non è adattabile, piace alla Sampdoria ma l’idea è quella di un prestito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

