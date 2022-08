Asili nido | pronti 120 milioni per più di 15mila nuovi posti in 5mila Comuni

marattin : Un’azienda può dare al lavoratore benefici vari (auto aziendale, asili nido, ecc) fino ad un certo valore-soglia se… - pdnetwork : Ambiente, salute, trasporti, lotta alla povertà, più asili nido, meno burocrazia, sviluppo e sicurezza. Sono gli 8… - pdnetwork : Le destre sui territori fanno il contrario di quanto dicono i leader. Meloni si riempie la bocca di asili nido, ma… - barbaro_simone : @EnricoLetta @pdnetwork @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd @peppeprovenzano @itinagli @AnnaAscani… - Labellasospesa : RT @QLexPipiens: Il PD propone gli asili nido OBBLIGATORI. D'altronde, affinché sia più efficace, il plagio deve iniziare fin dalla più ten… -

Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro , che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini ...Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro , che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini ...Il decreto assegna a 4.974 Comuni risorse complessive per 120 milioni di euro, che potranno essere utilizzate per attivare nuovi posti in asili nido, così da consentire la frequenza a 15.639 bambini ...Avezzano. Da “Avezzano Bimbi” con eventi di piazza e giochi per i bambini di Avezzano e della Marsica in programma per i primi giorni di settembre ad avezzanobimbi.it, il passo non solo è stato breve ...